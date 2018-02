Ronaldo: "Spalletti rialzi l'Inter. Icardi? Tutti sognano il Real"

Ronaldo torna a parlare di Inter sulle pagine della Gazzetta dello Sport: "Da fuori sembrava l'anno giusto per tornare in Champions League, i tifosi si divertivano e anche io ero supercontento di come andavano le cose. Ma guai a pensare che sia già finita, la stagione è lunga e rinviare ancora una volta l'ingresso nell'Europa che conta sarebbe una brutta frenata".



Il Fenomeno d'accordo con il suo ex presidente Moratti sulla ricetta per il rilancio nerazzurro: "Nei primi mesi si diceva che Spalletti fosse il migliore acquisto, non si può ogni volta mettere in discussione tutto e tutti: un progetto ha bisogno di tempo per funzionare. Il mister, se è bravo come sappiamo sia, troverà la chiave per riportare certi giocatori ai giusti rendimenti".



I tifosi sono delusi dal mercato di Suning: "Il calcio senza regole morirebbe, il discorso sul Fair Play è molto delicato. Forse però era necessario che la proprietà spiegasse tutto con più chiarezza". Icardi può partire? "Sono convinto stia bene all'Inter ma il Real Madrid è il sogno di ogni giocatore, non so se è anche il suo".



Infine, sulla lotta scudetto: "Dopo il dominio Juventus mi piacerebbe vincesse il Napoli: massimo rispetto per i bianconeri ma se ogni tanto non si cambia chi vince poi ci si annoia".