Ronaldo, 'sgarbo' al Real Madrid: "Non andrà al centro sportivo"

Cristiano Ronaldo taglia i ponti con il passato. Il fuoriclasse portoghese, tornato in Spagna dopo il viaggio in Cina per motivi di sponsor, secondo il Corriere dello Sport non passerà dal centro sportivo di Valdebebas per salutare i suoi ex compagni di squadra.



Nessun problema con i giocatori del Real Madrid ma il Pallone d'Oro non vuole correre il rischio di incontrare Florentino Perez: è sceso il grande gelo con il presidente dei blancos, colpevole secondo l'attaccante di non averlo difeso nel contenzioso con l'agenzia delle entrate.



CR7 pagherà in questi giorni la seconda parte della multa per evasione fiscale e provvederà a vendere la sua tenuta nella capitale spagnola oltre all'albergo che aveva acquistato e iniziato a ristrutturare. Quindi il 33enne si sposterà ancora per una breve vacanza prima di arrivare a Torino e iniziare la preparazione estiva con la Juventus il 30 luglio.