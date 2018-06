Ronaldo: "Cuper è il peggiore allenatore che ho avuto"

Ronaldo non dimentica. In un'intervista a Globo Esporte l'ex attaccante brasiliano attacca frontalmente Hector Cuper, a causa del quale lasciò l'Inter nell'estate del 2002. "Senza dubbio penso sia stato il peggiore allenatore che io abbia mai avuto, la mia storia nell’Inter è finita male per colpa sua. Eppure lui ha continuato, evidentemente ha l'agente migliore del mondo", le parole del Fenomeno nei confronti dell'allora tecnico del Biscione e attuale ct dell'Egitto.



Quindi Ronaldo scende ancora di più nei particolari spiegando quanto accaduto prima dell'addio ai nerazzurri: "Stavo recuperando dall'operazione al ginocchio, volevo giocare ma non avevamo un buon rapporto. Mai avrei pensato di chiedere al presidente di scegliere tra me ed il tecnico. Con mia grande sorpresa scelse l'allenatore. Comunque è stato meraviglioso perché questo mi ha permesso di giocare nei Galacticos".



Spazio poi per un'ultima stoccata: "I suoi metodi di allenamento erano molto strani, ci faceva correre 4 chilometri al giorno e prima delle partite dava certe botte al petto tremende...". Sono passati 16 anni ma il ricordo (e il rancore) è ancora vivo...