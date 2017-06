Ronaldo: "5 maggio? Colpa di chi aiutava la Juventus"

In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport Ronaldo il Fenomeno è tornato a parlare del suo periodo italiano a tinte nerazzurre e del suo futuro, senza nascondere che gli piacerebbe un giorno tornare a far parte della famiglia Inter: "Io a Madrid sto da dio, Florentino mi ha appena rinnovato di un anno il contratto da ambasciatore e non c’è bisogno che spieghi cos’è il Real - ha detto Ronaldo - Però mi sento pronto per un’esperienza diversa, chiamiamola gestionale, e per questo sto valutando l’opportunità di acquistare una società di Segunda Divisiòn: ci sono un paio di opzioni, vorrei mettermi alla prova. Un po’ come ho fatto con le Ronaldo Academy, le mie scuole calcio che sto creando in tutto il mondo, in Cina hanno avuto un impatto straordinario. Oggi lavorare con la Cina significa avere opportunità illimitate: è una delle grandi frontiere del futuro. Io e Suning partner? Non ho sognato ancora così lontano: è presto. Ma l’ho sempre detto, e ben prima che arrivasse Suning: io l’Inter ce l’ho nel cuore".

Quel cuore che si era infranto, a Roma, in quel famoso 5 maggio del 2002, quando con lo scudetto praticamente in tasca i nerazzurri furono sconfitti 4-2 dalla Lazio e regalarono il tricolore alla Juve: "A me dispiace non averlo vinto lo scudetto - ricorda Ronaldo - era un progetto bellissimo, era un sogno, anche se poi abbiamo capito che morì un po’ per colpa nostra e un po’ di certe forze esterne, che aiutavano la Juve. Oggi i bianconeri lavorano in modo molto più trasparente rispetto ai miei tempi. E raccolgono perché seminano. E meritano".

A proposito di Juventus l'ex attaccante, oggi ambasciatore del Real Madrid, coglie anche l'occasione per parlare della partita di Cardiff: "Bellissima finale, anzitutto. Con una Juve molto più competitiva rispetto a due anni fa contro il Barcellona. Però nel secondo tempo la palla ce l’aveva sempre il Real, è stato superiore in tutto: tutto".

In casa merengues tiene banco il caso CR7: "Sono quasi sicuro che Cristiano Ronaldo resterà: uno che segna 50 gol all’anno è una sicurezza troppo grande per poterci rinunciare e penso non ci sia squadra che possa trattarlo meglio - dichiara l'ex Fenomeno, che poi si mette anche a fare il mercato - Leggo che Donnarumma piace, ma è normale: al Real i grandi giocatori sono sempre benvenuti, c’è quasi il dovere di monitorarli. Mbappè? Pronto è pronto: molto forte, fortissimo. A queste cose pensano Zizou e Florentino, però se magari uno dei tre della BBC se ne va...".

Già, Donnarumma, un ragazzo che a Milano sta vivendo una storia simile a quella di Ronaldo, etichettato come traditore dai tifosi dell'Inter. "Troppo sentimento, troppe emozioni: anche nei milanisti - spiega Ronaldo - Il cuore è importante, ma non sono i calciatori ad aver deciso che il calcio sia diventato un’industria troppo grande dove tutti prendono soldi. E i calciatori forse meno di tutti, anche se sono i più vulnerabili: perché se non salgono su un treno rischiano che non ripassi più e se lo prendono è facile che siano giudicati dei traditori".