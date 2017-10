Ronaldinho: "Milan da Champions, Dybala nella top 10"

Ronaldinho torna in Italia, per l'esattezza a Lecce. Ma non si tratta di un ritorno sul campo, il brasiliano parteciperà per tre giorni al progetto "I Vini dei Campioni": "È una delle mie passioni". Ma Dinho è sinonimo di calcio e nell'intervista esclusiva a Premium Sport ha parlato delle difficoltà azzurre per qualificarsi ai Mondiali: "Il calcio è così, non ci sono mai partite facili. Vediamo cosa succederà".



La prima esperienza europa è stata al Psg, che non era lo squadrone attuale: "Hanno tanti grandi calciatori, Neymar in testa. Ha grandi possibilità di fare qualcosa di molto grande quest'anno. Non so quanto sarei costato io con i prezzi di oggi ma funziona così: ai miei tempi c'erano i Galacticos, ora c'è Neymar". R10 non si sbilancia sul referendum catalano: "È passato tanto tempo dal mio periodo al Barcellona ma spero finisca tutto bene".



Si passa al periodo italiano: "Il Milan è sempre forte, ha un gran prestigio. Il prossimo anno sarà ancora più forte, bisogna solo dare tempo a Montella e alla squadra. Ma si qualificherà alla Champions già alla fine di questa stagione". Ora c'è il derby: "Quando vengo in Italia i tifosi mi ricordano sempre il gol del 2008, un bel momento".



Infine, sulla lotta Napoli-Juventus: "Gli azzurri fanno un bel gioco, lavorano bene da tanti anni. Lotteranno fino alla fine con i bianconeri per lo scudetto. Dybala? È già nella top 10 dei giocatori più forti al mondo, non gli manca molto per entrare nella top 3. Mi piace molto, è un grande".