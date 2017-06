Romagnoli: "Nessuno scudetto staccato allo Stadium dopo Juve-Milan"

Il rigore concesso nel recupero di Juventus-Milan ha tenuto banco per molto tempo, anche per i presunti danni dei giocatori rossoneri allo spogliatoio nel post partita. Ora a distanza di 16 giorni da quella sfida Alessio Romagnoli dice la sua dal ritiro della Nazionale: "Scudetti staccati dopo la gara con la Juve non ce ne sono, non è successo niente di quello che è stato scritto. Abbiamo fatto la doccia e siamo venuti via".



Il difensore si sofferma poi sulla questione che sta tenendo banco in casa rossonera: ''Quanto pesa sul Milan la questione closing? Un po' crea disordine, comunque se si farà si farà altrimenti amen'. Si tratta di cose societarie. Noi calciatori pensiamo solo da qui alla fine a vincere più partite possibili per arrivare in Europa''.