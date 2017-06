Roma, Zeman: "Totti per me rimane sempre il più forte"

"Totti? Deve fare quello che si sente di fare, anche l'anno scorso si diceva che era finito e invece ha portato lui la Roma in Champions". Ne è certo Zdenek Zeman, interpellato sul futuro del capitano giallorosso a margine della presentazione del libro 'Io & Paul' di Stefano Greco al Circolo Canottieri Lazio.



"Se lo farei giocare al derby? Dipende come sta - ha aggiunto il tecnico boemo, che ha allenato Totti dal 1997 al 1999 e poi nella stagione 2012/13 -, l'ho sentito la scorsa settimana e penso che ha qualche problemino. Per me rimane sempre il più forte, vorrei sempre vederlo in campo ma si deve sentire bene".



Zeman si è poi soffermato sull'andamento delle due squadre della Capitale, da lui guidate in passato: "La Roma deve pensare a fare meglio possibile, ci sono dei vuoti e bisogna trovare la continuità del rendimento. Scudetto? La squadra c'è. Lazio da Champions? In questo momento bisogna crederci, poi servirà continuità".