Roma, visite mediche e firma per Karsdorp

Secondo rinforzo in difesa per la Roma: dopo Hector Moreno dal Psv Eindhoven, altro acquisto dall'Olanda per Monchi con la quasi ufficialità di Rick Karsdorp dal Feyenoord. Il terzino (ma può giocare anche da centrale) olandese classe '95, che costerà una cifra vicina ai 17 milioni di euro (15 fissi più bonus), è atterrato in Italia nella mattinata di martedì: in giornata - o al massimo entro mercoledì - le visite mediche che precederanno la firma sul contratto quinquennale e poi l'annuncio ufficiale.



Karsdorp ha rilasciato una breve dichiarazione all'arrivo: "Sono contento di questa nuova esperienza. Forza Roma".