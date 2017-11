Roma, vicino l'ok definitivo al nuovo stadio

Potrebbe arrivare la prossima settimana il disco verde per lo stadio della Roma. Il progetto dell'impianto a Tor di Valle è stato al centro di una lunga conferenza dei servizi negli uffici della Regione Lazio. Sul tavolo i quattro pareri delle istituzioni interessate, ovvero Stato, Regione Lazio, Comune di Roma e Città Metropolitana: tutti favorevoli con prescrizioni.



E anche l'impasse della necessità del ponte di Traiano, un'opera che serve l'area del nuovo impianto prevista nel primo progetto ma non nel secondo, sembra superata grazie all'intervento del governo, in particolare dopo una telefonata tra il ministro dello Sport Luca Lotti e quello alle infrastrutture Graziano Delrio: il ponte dovrebbe essere realizzato con l'intervento dei due ministeri.



Dopo una riunione fiume tra i tecnici di tutti gli enti interessati durata circa otto ore, è l'assessore regionale Michele Civita a farsi interprete del clima positivo intorno allo stadio giallorosso: "Trapela ottimismo su una conclusione positiva di questa conferenza, che serve anche per approfondire i punti critici su viabilità e trasporti in un quadrante della città dove vivono migliaia di cittadini".



Il Campidoglio, che a inizio 2017 ha raggiunto l'accordo sul progetto rinnovato a cubature ridotte con i proponenti, esprime la sua soddisfazione per voce dell'assessore all'Urbanistica Luca Montuori. "Siamo contenti dei segnali positivi che arrivano dalla conferenza dei servizi - il suo commento - Ma soprattutto siamo soddisfatti dell'importante lavoro fatto in Campidoglio in questi mesi sul nuovo progetto dello stadio a Tor di Valle". L'ok al progetto, nonostante i dubbi del Comitato "difendiamo Tor di Valle dal cemento" e di Italia Nostra, questione di giorni.