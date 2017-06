Roma, Vermaelen si ferma: a rischio per il Genoa

Altro infortunio per Thomas Vermaelen: dopo i problemi fisici che lo hanno costretto a saltare quasi tutta la prima parte di stagione, il difensore belga della Roma si è fermato nell'allenamento mattutino di martedì per un problema al polpaccio. Gli esami effettuati hanno rilevato una "quota di edema nel muscolo soleo sinistro. Il calciatore continuerà il percorso terapeutico impostato e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno". La presenza di Vermaelen è a forte rischio contro il Genoa.