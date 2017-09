Roma, uno scherzo di De Rossi dietro le scintille Peres-Gerson

Roma-Verona è appena finita, il 3-0 viene festeggiato dai giallorossi in mezzo al campo ma, poco dopo, nasce un piccolo diverbio tra Bruno Peres e Gerson. Inizialmente sembrava fosse colpa di un misunderstanding tra i due ma in seguito si è saputo il perché delle scintille: "colpa" di uno scherzo di De Rossi.



Il capitano romanista si è avvicinato a Gerson, entrato negli ultimi minuti, e gli ha dato un colpetto sulla nuca nell'ambito dei festeggiamenti. Il brasiliano l'ha presa male, si è girato e, tra la folla, ha visto per primo Bruno Peres credendo fosse stato lui. Da lì è quindi nata la discussione, presto sedata. Anche Di Francesco ha chiarito tutto: "Un piccolo fraintendimento. Non si sono capiti, si litiga come in famiglia. Non sempre andiamo tutti d'accordo, è un episodio di poco conto".