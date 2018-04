Roma, Under si fa male in Turchia: distorsione al ginocchio sinistro

Nel momento della rinascita somiglia a una doccia fredda, ma magari sarà soltanto un piccolo gettito in attesa che la temperatura dell'acqua si rialzi: Cengiz Under si è procurato una distorsione al ginocchio sinistro nel ritiro della nazionale turca e la Roma è in ansia in vista della doppia trasferta di Bologna e Barcellona. Immediatamente prima della sosta era sembrato in leggera flessione, ma ha vissuto un periodo d'oro contribuendo in modo determinante alla svolta dei giallorossi con 6 gol (5 in campionato, uno in Champions) segnati nel giro di un mese.



L'ala si è procurata l'infortunio nell’allenamento di mercoledì: per fortuna della Roma la risonanza ha dato esito negativo e lo staff medico della Roma ha anche potuto visionare le immagini del suo giocatore che ha lavorato a parte. La speranza è che non si tratti di nulla di grave e che Under sia a disposizione per le prossime due partite. "Under ha avuto un infortunio, ma abbiamo altri calciatori", ha detto il c.t. Lucescu in conferenza stampa. L'esterno salterà l'amichevole con l'Irlanda, ma al momento resta in nazionale e non torna a Trigoria.