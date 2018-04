Roma, Under rimane con la Turchia: allarme rientrato

Cengiz Under rimarrà in ritiro con la Turchia, niente rientro anticipato a Trigoria dopo la distorsione al ginocchio sinistro rimediata in allenamento mercoledì. L'allarme è quindi rientrato, il contatto telefonico tra lo staff medico della Roma e quello turco (che ha ribadito come non ci fossero motivi per il giocatore di lasciare il ritiro) è stato dunque positivo, nessun pericolo in vista della doppia trasferta di Bologna e Barcellona.



La risonanza aveva già dato esito negativo e l'esterno ha saltato l'amichevole vinta contro l'Irlanda, ma potrebbe scendere in campo neanche contro il Montenegro martedì se Mircea Lucescu lo riterrà utile.