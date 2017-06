Roma, un tifoso scrive a Spalletti: "Hai perso una grande occasione"

L'annuncio da parte di Monchi del suo prossimo ritiro, il suo rumorosissimo silenzio e poi il mancato ingresso in campo a San Siro, con la Scala del calcio pronta a tributargli il doveroso omaggio: questa è stata senza dubbio la settimana di Francesco Totti e, di conseguenza, anche di Luciano Spalletti, che pur sul risultato di 3-1 non ha concesso al numero 10 neanche cinque minuti in campo. "Se lo metto alla fine vengo accusato di prenderlo per il c..." si è difeso davanti ai microfoni di Premium il tecnico, ma la decisione di Spalletti non è andata giù a gran parte dei tifosi giallorossi e degli amanti del calcio, come dimostra questa lettera indirizzata al mister di Certaldo e pubblicata sulla pagina Facebook ‘Che fatica la vita da bomber’.

"Caro Luciano,

ti do del “tu”, anche se non ci conosciamo.

Mi hanno insegnato che si fa così, tra uomini.

Ti scrivo perché sai, ci sono rimasto male. Anzi, a dirla tutta mi hai fatto davvero arrabbiare. Ho 37 anni e quando ero bambino sognavo di fare il calciatore. Come Baggio, come Batistuta, come Del Piero, come Totti.

Non sono romano, non sono romanista, ma amo il calcio, e resto un romantico, se non lo fossi stato avrei seguito gli scacchi anziché il calcio.

Nella vita ho imparato che è importante avere empatia, ti semplifica la quotidianità, ti fa vivere meglio. E ti fa amare. Baggio, Batistuta e Del Piero hanno smesso, Totti non ancora. Lo farà tra qualche giorno, e io mi sentirò un po’ più vecchio.

Ieri sera ero a San Siro solo per dargli l’ultimo saluto, per poter dire a mio figlio: “Sai, quello è Totti, quando avevo la tua età lo vedevo giocare, oggi lo vedi anche tu”. Stavate vincendo 1-3, mancavano 5 o 6 minuti alla fine, eravamo già tutti pronti per dedicargli un applauso. Sai, non sarebbe stato un applauso fine a sé stesso, sarebbe stato il modo di tre generazioni di dire grazie. Grazie per quello che ci hai dato, grazie per averci trasmesso emozioni in tutti questi anni.

Capisco tutto, tu devi gestire un gruppo, la Roma non è Totti, bla bla bla. Quello che non capisco, per un allenatore di una squadra importante come quella giallorossa, è la totale mancanza di empatia. Non solo con Francesco, ma con la gente. Quella comune come me, quella che voleva salutare Francesco.

Hai perso una grande occasione, e l’hai fatta perdere a me, a mio figlio, a mio padre e a Francesco.

Fanculo Luciano."