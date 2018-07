Roma, 'ultimatum' a Florenzi: Inter in agguato

Monchi, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Pastore, aveva ammesso che il rinnovo di Alessandro Florenzi non è semplice. Ora, come riporta il Corriere della Sera, la Roma starebbe perdendo la pazienza perché l'accordo tarda ad arrivare.



Il laterale ha il contratto in scadenza nel 2019 e i giallorossi offrono un ingaggio da 3 milioni di bonus: il giocatore ne vorrebbe invece 4. Per il quotidiano milanese questa settimana sarebbe decisiva: in mancanza di un'intesa il 27enne potrebbe davvero lasciare la Capitale (non mancherebbero dubbi, da parte dell'esterno, sul proprio ruolo nello scacchiere di Di Francesco).



L'Inter osserva attentamente la situazione e resta alla finestra, pronta eventualmente ad affondare. Sullo sfondo rimangono anche i nomi di Vrsaljko e Zappacosta per la fascia destra.