Roma, ufficiale Karsdorp: al Feyenoord 14 milioni più bonus

Ora è ufficiale. Rick Karsdorp è un giocatore della Roma. Il laterale olandese ha firmato un contratto quinquennale con i giallorossi, fino al 30 giugno 2022. Al Feyenoord vanno 14 milioni di euro più bonus (fino a un massimo di 5 milioni) come riferisce il sito ufficiale dei capitolini.



"Arrivare alla Roma è un grande passo per me. Arrivo qui con grande voglia e entusiasmo di giocare e di realizzare i miei sogni. So che ho ancora ampi margini di miglioramento e spero di mostrarli con questa maglia" ha sottolineato il 22enne.



Queste invece le parole del ds Monchi: "Nonostante la giovane età, Karsdorp ha già messo in luce le sue qualità. Siamo felici di poter contare sulle sue prestazioni e siamo certi che le sue caratteristiche si sposeranno con l’idea di gioco di Eusebio Di Francesco”.