Roma, ufficiale: Di Francesco è il nuovo allenatore

Nel giorno del primo acquisto ufficiale, la Roma accoglie anche Eusebio Di Francesco. L'ex tecnico del Sassuolo in mattinata ha risolto le ultime pendenze con la società neroverde per poi partire direzione Trigoria dov'è arrivato intorno alle 16:45 e dove, dopo aver sistemato gli ultimi dettagli, ha messo la sua firma su un contratto biennale. Di Francesco guadagnerà 1,5 milioni di euro a stagione più bonus fino al 2019 (l'accordo prevede anche l'opzione per un terzo anno).

“Sono molto felice di essere tornato a Roma, ad allenare una squadra che ha sempre rappresentato molto per me”, ha dichiarato il nuovo allenatore della Roma dopo la firma. “Ringrazio il Presidente Pallotta e i dirigenti per questa opportunità. Metterò tutto il mio impegno per far sì che questa squadra ottenga i risultati che merita”.

“Quando ci siamo riuniti per valutare il candidato ideale alla panchina della Roma, eravamo in cerca di qualcuno che potesse tirare fuori il meglio dai nostri calciatori. E anche aiutare a valorizzare i talenti del nostro settore giovanile”, le parole del presidente James Pallotta. “ll nostro nuovo direttore sportivo Monchi ha scelto Eusebio di Francesco e, con lui, il suo stile di gioco. Riteniamo che sia la decisione giusta per la Roma”.

Il Sassuolo si è deciso a liberare l'allenatore una volta ricevute due garanzie: uno sconto a favore dei neroverdi nelle prossime trattative di mercato e una valutazione al rialzo sul controriscatto di Pellegrini, che ha avuto un incontro con Monchi proprio a Trigoria visto che la nazionale Under 21 si allena al centro sportivo giallorosso in vista dell'Europeo di categoria.

Il Sassuolo: "Grazie di cuore mister"