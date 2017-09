Roma-Udinese 3-1, Dzeko gol, El Shaarawy ne fa 2

La macchina da gol Roma non si ferma più: al terzo ostacolo relativamente morbido che il calendario le ha proposto sulla strada, produce un'altra piccola valanga che la proietta ai piani alti della classifica, a quota 12 come il Milan. L'Udinese fa più o meno la stessa fine di Verona e Benevento, al di là del punteggio finale: all'Olimpico finisce 3-1, gol di Dzeko e doppietta di El Shaarawy, nel finale la rete della bandiera di Stuger Larsen. Di Francesco conferma i grandi progressi delle ultime settimane, Delneri subisce una lezione che potrebbe anche costargli la panchina.



Martedì c'è la Champions, ma l'impegno col Qarabag non preoccupa più di tanto, al di là della lunga trasferta: ecco perché in campo vanno i titolari (Manolas-Fazio in difesa con Florenzi e Kolarov terzini, Nainggolan-De Rossi-Strootman in mezzo, Dzeko centravanti con Perotti ed El Shaarawy ai suoi lati) e si spiega anche così la pratica archiviata in fretta. La Roma parte a ritmo lento, rischia subito su un sinistro di Jankto deviato da Alisson, ma al primo vero tiro sblocca la partita, con Nainggolan che da terra serve Dzeko e il bosniaco che insacca.



Non è l'episodio che chiude in anticipo il match, perché Maxi Lopez avrebbe sul destro la palla del pari, ma la spreca. È qui che il match gira perché sul capovolgimento di fronte Dzeko, che aveva a sua volta sfiorato la doppietta un paio di volte, regala a El Shaarawy la palla del 2-0. Poco prima dell'intervallo, invece, è Stryger Larsen, acquistato in extremis per sostituire Widmer, a mettere il Faraone davanti alla porta per il tris giallorosso.



Nella ripresa Delneri ridisegna l'Udinese con l'inserimento di un terzino, Pezzella, al posto di Lasagna, reo di scarsa incisività davanti e insufficiente copertura dietro. Poi mette anche Fofana al posto di Barak, ma al di là di qualche timido segnale di risveglio con un'occasione per Bajic e una traversa di Nuytinck, è troppo tardi. I friulani, graziati da Perotti che calcia sul palo un rigore che lui stesso si era conquistato, accorciano le distanze con Stryger Larsen al 90', ma incassano la quinta sconfitta in sei partite, la terza consecutiva, e per Delneri si mette davvero male.