Roma, tris con Dzeko e Perotti: Pescara ko e secondo posto

Missione compiuta, anche se con il brivido. La Roma batte 3-2 il Pescara in una partita iniziata nel migliore dei modi e poi proseguita sulle montagne russe, fino ai tre punti finali che le valgono il secondo posto in coabitazione con il Milan e la avvicinano alla Juventus, ora distante quattro punti. Sugli scudi ancora Edin Dzeko, a quota 12 gol in 14 giornate e che mette nel mirino il record dello scorso anno di Higuain, e Perotti con un gol e due assist. Ma guai a pensare che sia stata una vittoria facile, quantomeno nella gestione della partita, visto che i giallorossi giocano bene per larghi tratti ma, a fasi alterne, si addormentano lasciando via facile alle incursioni del Pescara.



Solo con gli ingressi di De Rossi (alla 400.ma presenza con in serie A) e Totti (ritorno dopo un mese di assenza) - dopo che per l'undici iniziale, per la prima volta nella storia giallorossa, era entrato in campo senza italiani - Spalletti ritrova un po' di equilibrio pur con qualche sbandata difensiva. La Roma non guarisce quindi dalle solite disattenzioni, chissà che il rientro di Vermaelen (in campo tre minuti nel finale) non dia una mano alla squadra.



Altri complimenti e altra sconfitta per Oddo, che non raccoglie punti da sei partite e rimane sul fondo della classifica, davanti a Crotone e Palermo, ma almeno torna al gol dopo 4 match a secco. La salvezza non va trovata all'Olimpico, però ora servono punti come il pane.

ROMA-PESCARA 3-2 (Tabellino, cronaca e classifiche)

Tempo dieci minuti e i giallorossi sono già avanti di due gol: merito del grande approccio alla partita ma anche a due errori grossolani della difesa di Oddo, non a caso infuriato. In entrambi la firma è quella di Dzeko, in forma smagliante. Al settimo, dopo gli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla arriva a Perotti, cross per il bosniaco, che, cadendo, insacca dall'area piccola. Neanche il tempo di riorganizzarsi che i giallorossi raddoppiano, l'assist è ancora di Perotti e questa volta l'errore abruzzese è duplice visto che Zuparic e Biraghi salgono male, sbagliano il fuorigioco e lasciano Dzeko tutto solo: due a zero. La squadra di Spalletti, a parte un tiro centrale di Nainggolan, abbassa i ritmi per controllare il match anche se a volte lo fa un po' troppo per la rabbia dell'allenatore toscano. Ma alla fine Szczesny deve sporcarsi le mani solo per un paio di tiri deboli di Pepe e Brugman.



L'assopimento romanista della porzione centrale di primo tempo si ripropone con vigore anche nella ripresa, con il Pescara che prima va due volte vicino al gol con Pepe e Verre sui quali Szczesny deve sfoderare due belle parate ma poi trova la rete con Memushaj. L'albanese, lasciato libero di entrare in area, batte di sinistro il portiere giallorosso ridando speranza al Pescara. Spalletti allora prende contromisure, inserisce De Rossi, ritrova equilibrio e la terza rete che dovrebbe riportare la partita sui binari giusti: fallo ingenuo di Crescenzi su Perotti, che dal dischetto segna il quinto rigore stagionale. Ma i piani abruzzesi sono diversi, tanto che un'ingenuità difensiva giallorossa lascia Caprari libero di fare 3-2 e riaprire i giochi a un quarto d'ora dalla fine. Con anche Totti in campo, l'Olimpico soffre sino alla fine anche se è proprio la Roma ad andare più vicina al poker, con Salah stoppato sul primo palo da Bizzarri.