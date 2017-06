Roma, tre acquisti in un solo colpo: sono star di Fifa 17

Ferrero è stato il primo, ma ora, a quanto pare, tutta la Serie A si tuffa nel mondo degli e-sports, i giochi elettronici. Così, in una mattinata un po' triste per l'infortunio di Florenzi, la Roma annuncia sul proprio sito ufficiale l' "acquisto" di ben tre star di Fifa 17. "L’AS Roma - si legge - entra ufficialmente nel mondo degli sport elettronici, grazie all’arrivo delle prime tre star FIFA del club giallorosso: Aman Seddiqi, Sam Carmody e Nicolò Mirra".



"I tre giocatori rappresenteranno la squadra eSports dell’AS Roma in tutti i tornei ed eventi ufficiali di sport elettronici. Aman vive ad Atlanta e ha fatto il suo esordio da professionista nel 2013. Il ventiduenne di nazionalità statunitense è considerato uno dei migliori giocatori di FIFA del Nord America. Nicolò Mirra ha 21 anni e su FIFA è conosciuto come “Insa”. Negli ultimi tre anni è il giocatore italiano che ha vinto più tornei dal vivo in ambito nazionale. Sam Carmody, invece, ha 17 anni ed è conosciuto come “Poacher” nel mondo virtuale. Proviene dalla città inglese di Exeter e vanta una presenza agli ottavi di finale nella FIFA 17 eSports World Convention. Grazie all’ingaggio di questi tre giocatori l’AS Roma fa così il suo ingresso nell’universo degli sport elettronici, nei quali se la vedrà in prestigiosi tornei contro squadre del calibro di Paris Saint-Germain, Manchester City, Ajax, Valencia, Sporting Lisbona e Galatasaray".



E nelle dichiarazioni di questi ragazzi, pare di vedere quelle dei calciatori: "Voglio portare nuovi trofei alla Roma. Sono qui per vincere”, ha detto Aman. “Questo è il primo grande cub in Italia a fare questo passo - ha invece spiegato Insa - Questo mi mette in un’ottica: voglio iniziare a scrivere subito la storia della Roma in questo campo".