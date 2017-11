Roma, Totti: "Vivo ancora lo spogliatoio, il calcio riparta da Tommasi"

Passato, presente e futuro nell'intervista di Francesco Totti a Corriere.it: "Da dirigente non mi capita di sbagliare porta e finire nello spogliatoio come quando giocavo ma il contatto con mister e compagni è rimasto: rivivo le stesse sensazioni di quando giocavo ma senza dovermi cambiare" le parole dell'ex capitano della Roma.



L'unico rimpianto calcistico di Totti? "Non aver giocato con Ronaldo, il Fenomeno. Ma credo sia anche un suo rimpianto: ha segnato tanti gol ma con me a servirgli assist ne avrebbe fatti molti di più... sarebbe stato un sogno".



Dal giallorosso all'azzurro: "La mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali l'ho vissuta malissimo, una notizia che ha sconvolto anche il mondo: nessuno poteva pensare che sarebbe finita così". Ma Totti propone la sua soluzione per risollevare il calcio italiano: "Si fanno tanti nomi ma a me piacerebbe che prendesse tutto in mano Damiano Tommasi: è un ex compagno e un amico ma soprattutto una persona bella, trasparente, conosce il calcio e ha contatti. Sarebbe bello diventasse capo della Figc".