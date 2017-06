Roma, Totti: "Spalletti, che firmo a fare se non gioco?"

Il rapporto con Spalletti, quello con Ilary, il suo futuro: ecco i principali temi trattati da Francesco Totti nell'intervista concessa a Maurizio Costanzo, andata in onda ieri sera su Canale 5. Con la consueta voglia di scherzare su tutto.









TOTTI E SPALLETTI / 1

"Sto riflettendo tantissimo in quello che farò, ma so che il calcio è la mia vita. Giocare mi diverte, anche se ovviamente mi dispiace non scendere tanto in campo, come cinque o dieci anni fa. Ma rispetto tutte le scelte, anche quelle di Spalletti. Magari se vado in Cina me lo porto..."

TOTTI E SPALLETTI / 2

"Farmi entrare 5 minuti è una str...ata? L'importante è che non capisca che sia io a dire queste cose. Io posso dire che non è facile incidere giocando 5 minuti e non perché è Spalletti, eh, in generale. La domanda che io farei a Spalletti è: 'Vuoi che firmo e poi non gioco, che firmo a fa?' "

TOTTI E ILARY

"Quando è uscita l’intervista alla Gazzetta, Ilary la sera prima rideva, quando mi ha detto che aveva chiamato Spalletti piccolo uomo pensavo scherzasse. Da vecchi gireremo gli ospizi e saremo campioni di burraco".

TOTTI E IL PADRE

"Viene sempre a vedermi, anche in trasferta e pure se non gioco: gli ultimi schioppi non se li perde. Gli dispiace che non gioco, dispiace anche a me non giocare come una volta".

TOTTI E IL FUTURO

"Io ancora vado al campo e mi diverto, tutti i giorni. Se andassi scoglionato alzerei il braccio, ma ancora mi diverto, pure se non gioco. Vediamo a fine anno cosa succederà, a giugno dovrei smettere. Non mi vedo allenatore, perché i giocatori sono uno contro 30 e sono una massa di paraculi. Ci ho pensato, ma caratterialmente non mi sento così sicuro".