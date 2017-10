Roma, Totti sospende il corso per diventare allenatore

La nuova vita da dirigente è più piena di impegni del previsto e Francesco Totti sceglie di accantonare, almeno per il momento, il conseguimento del patentino Uefa B di allenatore.



La Gazzetta dello Sport, infatti, rivela che l'ex capitano della Roma non si è presentato alla lezione del corso da tecnico decidendo di sospenderlo, per il momento preferisce dedicarsi a tempo pieno agli impegni di rappresentanza e di vicinanza alla squadra.



Totti, inoltre, non sarebbe neppure del tutto convinto di un futuro da allenatore anche se, in qualità del campione del mondo, potrebbe in futuro partecipare al Supercorso di Coverciano ottenendo ugualmente il patentino.