Roma, Totti: "Sono della Lazio, Ilary è incinta". Ma sono fake news

Se capitate sulla pagina Faceook di Francesco Totti, non imbattetevi subito nel video, ma date un occhio prima al post, altrimenti potreste subire uno shock. Il numero 10 della Roma ha partecipato all'iniziativa "Basta bufale" lanciata dalla presidente della Camera, Laura Boldrini.



"Totti confessa: sono della Lazio. Clamorosa rivelazione del capitano romanista". "Ilary di nuovo incinta, partito il toto-nome". "Totti sul grande schermo, sarà lui il prossimo James Bond di 007". Questi tutti i titoli inventati che Totti legge nel post: "Ah regà, ma ancora credete a queste cose? Io mi sono iscritto apposta sui social anche per dire la mia e smentire le bufale che vengono messe in giro su di me", dice il numero 10 giallorosso. "Purtroppo non è sempre così facile riconoscere notizie false come queste! Per questo ho firmato 'Basta bufale', l'appello della presidente della Camera, Laura Boldrini. Le bufale sono pericolose. Essere informati è un diritto, essere disinformati è un pericolo. Firmalo anche tu!".