Roma, Totti sibillino: "Anche l'anno prossimo mi farete le foto"

Un altro anno o il ritiro? E, se deciderà di andare avanti, dove? Sono giorni di riflessione per Francesco Totti che si appresta a vivere la partita contro il Genoa in bilico tra l'ultima stagionale o l'ultima in carriera. Prima, però, c'è la sfida in trasferta contro il Chievo e proprio alla stazione Termini di Roma, dove la squadra giallorossa si era recata per andare a Verona, si è svolto un simpatico siparietto con un fotografo del Corriere dello Sport.



"Scusami Francé ma ti devo massacrare di foto" gli ha detto il fotografo e Totti gli ha risposto: "Tranquillo, tanto me le fai l'anno prossimo". Indizio sul futuro? Battuta? O una mezza verità: magari si farà fare foto ma in veste di dirigente. Il 28 maggio è vicino, Totti deve scegliere la sua prossima vita nel calcio.