Roma, Totti si rifiuta di entrare: "Ho un problema alla schiena"

"Mister, ho un problema alla schiena". Francesco Totti si è rifiutato di entrare in campo a un quarto d'ora dalla fine di Palermo-Roma. Ne è nato subito un caso che Luciano Spalletti ha faticato a far rientrare ai microfoni di Premium Sport a fine gara: "Meglio che non dica niente perché qualunque cosa dica verrà usata contro di me, come nei processi".



Quando l'episodio è stato ricostruito, Spalletti si è sbilanciato un po': "Secondo me ha avvertito un problema durante il riscaldamento...". Il problema, appunto, è il mal di schiena. Possibile, però, che nella serata del turnover, in cui hanno giocato titolari El Shaarawy e Grenier, il capitano si sia risentito per non essere stato utilizzato prima da titolare e poi magari un po' prima del 75', a risultato praticamente acquisito.