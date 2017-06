Roma, Totti: "Se Maradona dice che sono il migliore, posso smettere"

La lunga settimana che porta Francesco Totti all'addio alla Roma porta al Pupone anche il titolo di dottore: nel salone d'nore del Coni, il capitano giallorosso è stato insignito del diploma honoris causa in Management dello Sport. Dopo il riconoscimento, Totti ha dato qualche indizio in più sul prossimo futuro: "Innanzitutto sono contento per questo bellissimo diploma, lo sport ti gratifica e ti fa andare avanti con la vita: e io ho coronato il mio sogno. Non ho fatto questo master, per fortuna, se no non l'avrei preso... Ringrrazio la mia famiglia, anche grazie a loro sono arrivato fin qui. Maradona ha detto che sono il miglior calciatore che ha visto giocare? Allora posso anche smettere!".

ZEMAN: "ALTRI HANNO DECISO PER LUI"

Zdenek Zeman, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato ancora di Totti: "Non lo sento da tempo ma a me non ha mai detto di voler chiudere con il calcio. Altri hanno deciso per lui che non giocherà più nella Roma. In Italia non lo immagino in altri club, all'estero sì. Francesco ha costruito tanti allenatori in questi anni, non sono stati i tecnici a costruire lui".