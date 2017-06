Roma, Totti: "Saprete del mio futuro tra due anni"

A oltre due settimane da Roma-Genoa, il nodo relativo al futuro di Francesco Totti non si è ancora sciolto. L'ex capitano giallorosso aveva prima detto ad amici "Il prossimo anno continuo" mentre la rivista Chi aveva rilanciato questa dichiarazione "Non è detto che smetta".



Poi qualche giorno di silenzio ed ora una nuova frase raccolta da Romanews: "Il mio futuro? Tra due anni saprete tutto. Se bisogna aspettare tanto? Sì, ora vacanze, per due anni".



Totti, con la moglie Ilary e figli, ha parlato così dopo essere stato ospite di un ristorante dove ha voluto fare una sorpresa ai compagni della scuola calcio del figlio Cristian. Battuta o provocazione, il Pupone vuole probabilmente capire i progetti della società su di lui: è pronto un contratto da sei anni come dirigente ma vuole chiarezza su ruolo, prospettiva ed autonomia.