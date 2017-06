Roma, Totti: "Ritiro? A fine campionato saprete tutto"

"A fine campionato saprete tutto. Mancano 23 giorni, avete aspettato un anno...". Francesco Totti non si sbilancia e continua a rimandare il suo annuncio riguardo al futuro professionale che lo attende. Dopo la dichiarazione a sorpresa di Monchi, che nella conferenza di presentazione di fatto ne aveva annunciato il ritiro, il capitano non conferma.



Totti, in compagnia di Radja Nainggolan, si è recato in serata al Palazzetto dello sport di viale Tiziano per assistere a gara-3 della sfida tra la Virtus Roma e il Ravenna, valida per i playoff di Serie A2 di basket. Prima dell'inizio dell'incontro il pubblico presente sugli spalti ha tributato un lungo applauso a Totti, che ha ricevuto in regalo dal presidente della Virtus, Claudio Toti, una casacca numero 10 con tutte le firme dei giocatori.