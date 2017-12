Roma, Totti porta un nuovo sponsor

È dalla stagione 2012/13 che sulla maglia della Roma manca il main sponsor: un vuoto che probabilmente valorizza la divisa giallorossa ma non aiuta le casse della società ma la svolta sembra vicina ed è merito di Francesco Totti.



Come riporta Repubblica, infatti, la Roma è vicina a chiudere un accordo da 7-8 milioni di euro con una compagnia aerea turca che si sarebbe convinta proprio dopo aver visionato un video con l'ex capitano che promuove l'azienda.



L'accordo non è stato ancora firmato (sul tavolo ci sono anche proposte di aziende orientali produttrici di oggetti tecnologici) ma le trattative sono in fase avanzata, la dirigenza romanista spera anche di far partire la sponsorizzazione per la seconda fase delle coppe europee: la qualificazione agli ottavi di Champions League, in questo senso, avrebbe doppi risvolti economici.