Roma, Totti pensa al ritiro: due mesi per decidere

Francesco Totti è indicato ad esempio da tanti campioni ed ex campioni per la sua capacità di rimanere ad alti livelli anche superati i 40 anni ma il tempo passa per tutti e il capitano giallorosso non fa eccezione. Ecco perché, per la prima volta, Totti sta pensando seriamente cosa fare del suo futuro: ritiro e scrivania o un altro anno in campo? Secondo La Repubblica, il Pupone inizia a vivere con più sofferenza i segni di usura di un fisico minato negli anni da vari infortuni, frattura del perone e intervento al crociato compresi.



Per questo si è dato i due mesi, entro fine marzo prenderà una decisione sulla stagione 2017-18 per poi parlarne con Pallotta. Una primavera densa di impegni per il presidente giallorosso, che in agenda ha pure l'appuntamento con Spalletti per il rinnovo di contratto, stesso discorso aperto con De Rossi che deve ancora scegliere se chiudere a Roma (spalmando l'ingaggio) o provare l'avventura americana.