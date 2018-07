Roma, Totti: "Pastore top player. Coric vi lascerà a bocca aperta"

Un'investitura davvero pesante per Javier Pastore. È quella che arriva da Francesco Totti: "In questa squadra, soprattutto in questo momento, serviva uno come lui. È sopra la media, un top player e siamo contenti di averlo con noi. Ci aspettiamo assist e gol, ma non c'è bisogno di responsabilizzarlo, ha il carattere giusto".



L'ex capitano della Roma, al seguito della squadra giallorossa a San Diego nelle vesti di dirigente, elogia il Flaco nel corso di una diretta sul profilo Twitter giallorosso: "Tutti conosciamo Pastore, ha giocato in Italia e poi al Psg che è tra le squadre più forti al mondo. Parliamo di un giocatore di qualità e quantità, di un ragazzo eccezionale, sempre disponibile".



Dopo aver elogiato Di Francesco ("mi dispiace tantissimo non essere stato allenato da lui, averlo l'ultimo anno per me sarebbe stato perfetto. È un grande allenatore e speriamo rimanga a lungo perché vorrebbe dire che ha fatto bene") Totti si sofferma sugli altri acquisti: "Coric tecnicamente è portato e spero che ce lo faccia vedere in campo, è giovane e forte, sicuramente i tifosi della Roma rimarranno a bocca aperta. Kluivert? Io ho giocato contro il papà, hanno lo stesso viso ma sono due giocatori completamente diversi. Patrick era un goleador da area di rigore, Justin invece è un velocista da uno contro uno, che può metterti in difficoltà in qualsiasi momento, è cattivo e utile alla causa. Farà vedere le sue qualità. Questi giovani hanno grandi prospettive".



Spazio infine ai sorteggi dei calendari: "Cosa ho pensato quando ho visto che Roma-Parma si giocherà all'ultima giornata di campionato? Credo quello che hanno pensato tutti i romanisti. Io ho vissuto in prima persona quella partita del 2001 in cui abbiamo vinto lo scudetto, e posso dire che è un ricordo indimenticabile, un ricordo che spero possa ripetersi. Non so se sarà il destino, però noi romanisti viviamo anche di questi sogni. Magari non ne realizziamo tantissimi, ma con la testa noi viaggiamo su livelli mondiali".