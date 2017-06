Roma, Totti ospite al Grande Fratello Vip: "Sto in panchina come Broccolo"

Francesco Totti sa come divertire gli italiani anche fuori dal campo: il capitano della Roma ha fatto visita ai concorrenti del Grande Fratello Vip lasciandosi andare a battute molto spiritose. Ad aprire le danze, però, ci pensa la moglie Ilary Blasi, conduttrice dello show, che lo accoglie così: "Aspetta lì che tanto io ti faccio entrare". Poi Elenoire Casalegno gli chiede del momento dell'Inter e lui le risponde: "Va malissimo, peggio dell'anno scorso". Il numero dieci giallorosso partecipa anche ad alcuni quiz e alla domanda sui setti nani, s'inventa il nome dell'ottavo: "Si chiama Broccolo e va in panchina come me". Tra le perle della serata, c'è anche la battuta all'attore spagnolo Bosco Cobos, che non lo aveva riconosciuto: "Ero famoso, ora gioco a bocce".