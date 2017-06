Roma, Totti: "Ora è finita veramente: maledetto tempo, ha deciso per me"

Francesco Totti si congeda dal popolo giallorosso con una lunga lettera che il capitano legge alla fine della festa-evento per l'addio alla Roma. Una lettera commovente che il numero 10 legge a strappi, con il nodo in gola e che riesce a finire solo alla forza che gli danno gli applausi dell'Olimpico. "In questi giorni ho letto moltissime cose su di me, tutte bellissime - esordisce Totti -. Ho pianto come un matto, da solo. Purtroppo è arrivato quel momento che non avrei mai voluto vivere. Venticinque anni non si dimenticano così e voglio ringraziarvi tutti quanti".



"Ho scritto questa lettera per voi - continua il Pupone -, starei qui altri 25 anni. Voglio dire grazie alla Roma, alla mia famiglia, a Ilary e ai miei figli. Non sono bravo con le parole, ho sempre cercato di esprimermi con i piedi: mi riesce più semplice. Il pallone è sempre stato il mio giocattolo preferito ma il tempo, maledetto tempo, ha deciso per me. Ripenso ancora allo scudetto del 2001 ma oggi il tempo ha bussato alle mie spalle e ha detto: dobbiamo crescere. Getto via gli scarpini e divento uomo".



"Dedico questa lettera ai bambini di ieri oggi diventati padre e ai ragazzi che oggi gridano Totti-gol. Spero che la mia carriera diventi una favola da raccontare. Ora è finita veramente, mi levo la maglia per l'ultima volta. Non sono pronto per dire basta e forse non lo sarò mai. Spegnere la luce non è facile, ecco perché non ho rilasciato interviste. Ho paura, concedetemela: stavolta ho bisogno di voi".



Totti chiude così: "Ringrazio la squadra, i tifosi, i dirigenti, la curva Sud. Essere capitano di questa squadra è stato un onore, siete e sarete sempre nella mia vita. Il mio cuore è con voi. Ora scendo le scale, entro nello spogliatoio che mi ha accolto da bambino e che lascio da uomo. Vi amo, vi ho dato 28 anni di amore".