Roma, Totti: "Mio figlio tifoso della Lazio? Lo rispetterei, ma è impossibile che succeda..."

A tutto Totti. Il numero 10 della Roma, ospite al Festival di Sanremo, non si è sottratto alle domande di Carlo Conti e Maria De Filippi: "Se dovessi scoprire una maglia della Lazio di Cristian cosa faccio? Se ha fatto questa scelta di vita lo rispetto ma mi sembra impossibile che succeda".



Il capitano giallorosso ha poi rivelato cosa sarebbe disposto a fare per riportare il tricolore nella Capitale: "Canterei gli inni di tutte le squadre, basta che mi garantiscano che poi vinco lo scudetto". A 40 anni Totti non ha perso lo spirito 'giocherellone': "L'ultimo scherzo che ho fatto? Ad Empoli ho messo l'acqua sul seggiolino del nostro team manager e aveva una chiazza enorme sui pantaloni...".



In merito al suo futuro il fuoriclasse sottolinea: "Tra 20 anni mi vedo in un ruolo importante, nella Roma o altrove, ma farò qualcosa che mi piace".