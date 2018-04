Roma, Totti: "Mi manca mettere gli scarpini"

Prima stagione da dirigente per Francesco Totti che, a Roma Tv, ha raccontato cosa rimpiange della vita da calciatore: "La cosa che mi manca di più del campo è mettere gli scarpini, però ho la fortuna di vivere il nuovo ruolo in un altro modo, come se fossi ancora giocatore. Sto nello spogliatoio, in campo, parlo con Di Francesco, viaggio, vivo il ritiro. L’unico neo è che non mi spoglio e metto gli scarpini".



Dall'ex capitano giallorosso altre dichiarazioni d'amore: "Non ho mai lasciato la Roma e la serie A perché era il mio desiderio, fin da piccolo era quello di indossare un’unica maglia. La mia carriera è stata fantastica, il momento più bello è stata la vittoria dello scudetto nel 2001".



Poi, sugli inizi: "Io ho capito che il calcio sarebbe stata la mia vita da quando sono entrato in prima squadra, man mano che andavo avanti capivo che era diventato un lavoro. Una delle mie giocate più famose è il cucchiaio, un gesto abbastanza difficile. Non solo talento ma tanta pazzia, scatta qualcosa in testa".