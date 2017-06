Roma, Totti: "Mi hanno costretto a smettere"

Solo 24 ore all'ultima partita di Francesco Totti con la maglia della Roma: ora che la decisione è divenuta ufficiale anche per bocca del capitano giallorosso, emergono nuovi particolari sul suo ritiro. Giovedì sera Totti e compagni sono usciti a cena, una sorte di commiato ufficiale della squadra a Monte Mario: brindisi, discorsi, applausi e maglie in regalo.



Secondo la Gazzetta dello Sport, il Pupone avrebbe rilasciato dichiarazioni molto amare di fronte ai compagni di squadra: "Sono stati mesi difficili, complicati. Mi sarebbe piaciuto aiutarvi di più, ma sapete com'è andata". Poi, rivolto alla società: "Mi hanno costretto a smettere e non riesco a pensare che non potrò più vestire la maglia della Roma. Comunque grazie a tutti per essermi stati vicini".