Roma, Totti: "Il gesto del ciuccio è dedicato a Ilary"

Francesco Totti svela un segreto su una delle sue tipiche esultanze. Il capitano della Roma sul proprio profilo Facebook e Twitter scrive infatti: "Forse non tutti sanno che… il gesto del ciuccio non è dedicato ai miei figli, ma ad Ilary che lo fa ogni volta che si concentra! È una dedica speciale alla donna che amo e alla madre dei miei figli".



All'indomani del mancato ingresso a Palermo per un fastidio alla schiena il fuoriclassse giallorosso manda dunque un messaggio d'amore ai suoi affetti più cari.

