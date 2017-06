Roma, Totti: "Il derby più bello? Quello del 5-1"

Uno scarpino speciale per una carriera speciale: Nike ha lanciato i "Tiempo Totti X Roma", prodotti in edizione limitata (2.500 pezzi) per celebrare il venticinquesimo anno di carriera del capitano giallorosso. Alla presentazione al pop up store Totti X Roma di Piazza San Lorenzo in Lucina erano presenti circa 200 tifosi e c'era anche il nostro Pierluigi Pardo, che ha intervistato il numero 10 giallorosso a pochi giorni dal derby.

Quando hai capito da bambino che eri bravino?

Speravo di poter fare quello che ho fatto. A 17, 18 anni ho capito che era una professione. Il pallone è sempre stata la mia passione, il mio divertimento, ci sono cresciuto veramente. Amato e rispettato dai grandi campioni.

Mi sembra che i grandi dello sport abbiano un feeling tra loro…

C’è reciproco rispetto anche perché di grandi campioni non ce ne sono molti e quei pochi che ci sono vanno rispettati.

Vedere tutto lo stadio che ti applaude come avvenne a Madrid

Sì, sono cose che ti rimangono dentro perché sono cose vere e inaspettate.

Tra quelli con cui hai giocato tu a chi batti le mani?

Quello con cui mi sono divertito di più è Cassano, l’ho sempre detto. L’unico errore che ha fatto è che poteva fare 100 volte di più, lo sa anche lui. Mi sarebbe piaciuto anche giocare con Ronaldo, il Fenomeno.

Il rigore contro l’Australia?

Speravo l’arbitro non fischiasse ma poi pensi a fare il tuo lavoro per raggiungere il massimo traguardo.

Questi scarpini tuo figlio un giorno sarà degno di indossarli?

Sicuramente li indosserà, già domenica che ha un torneo in Toscana.

Ti piacerebbe diventasse un calciatore?

È una decisione che spetta a lui. Tra 3, 4 anni lo giudicherò a 360°. A lui piace giocare, rispetterò la sua scelta ma se vedrò che non va glielo dirò. Sono un padre tranquillissimo, che insegna l’educazione e il rispetto. Sono un padre normale.

Il tuo mito nello sport?

Federer, mi rivedo molto in lui.

In questi 25 anni qual è stato il derby migliore?

Il derby più bello è quello del 5-1, con la maglietta “Sei unica”. Il derby è una partita diversa da tutte le altre, è una squadra che provi sempre a distruggere sul campo ma col massimo rispetto. Per la città, per la curva, per i tifosi provi sempre a dare il 101%, è una partita che vorresti sempre vincere.

Il derby di domenica?

Sarà come tutti gli altri derby, una partita da vincere. Vogliamo prenderci una rivincita.

Il numero 10?

E’ uno numero importante, che deve fare la differenza. Non semplice da indossare.

Ti senti un po’ il Re di Roma?

No, perché non mi piace giudicarmi, ma essere giudicato.

Sei felice di essere rimasto a Roma?

Si, sapevo che se fossi andato in un’altra squadra avrei vinto di più. E’ stata una scelta di testa, di cuore, di vita. Volevo vincere con me stesso restando qui.