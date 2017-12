Roma, Totti: "Il calcio riparta da Tommasi"

Francesco Totti, nell'intervista rilasciata a Corriere.it, ha parlato di Nazionale: "La mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali l'ho vissuta malissimo, una notizia che ha sconvolto anche il mondo: nessuno poteva pensare che sarebbe finita così". Ma Totti propone la sua soluzione per risollevare il calcio italiano: "Si fanno tanti nomi ma a me piacerebbe che prendesse tutto in mano Damiano Tommasi: è un ex compagno e un amico ma soprattutto una persona bella, trasparente, conosce il calcio e ha contatti. Sarebbe bello diventasse capo della Figc".



E Tommasi ha risposto su Twitter citando Boskov: "Grande campione vede autostrada dove altri vedono sentiero: Totti ha visto sentiero dove altri vedono muro". E, tra gli hashtag, anche "voltare pagina". Ai due si accoda pure Eusebio Di Francesco: "Sono d'accordo con Totti: anche io sono per Damiano Tommasi presidente della Federcalcio, competente, giovane e trasparente, con Vincenzo Montella ct dell'Italia".

IL TWEET DI TOMMASI