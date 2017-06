Roma, Totti gol a 40 anni. Spalletti: "È come Muhammad Alì"

Eterno, intramontabile Francesco Totti. Il gol segnato su rigore al Cesena sembra incarnare alla perfezione la sua recente storia: è il primo che realizza da 40enne, è uno dei tanti decisivi della sua carriera. Così la sua vita calcistica diventa sempre più lunga e Roma è sempre più ai suoi piedi: "Non è ancora il momento di parlare di futuro", ha detto dopo la sfida col Cesena. "Mi godo questi due o tre mesi, alla fine tirerò le somme e decideremo insieme".



Fa un certo effetto vedere Cassano senza squadra e lui, che accolse un giovanissimo Fantantonio a Roma quando lui era già un campione affermato, ancora in campo a dettare legge. L'ultimo gol l'aveva segnato al Torino il 25 settembre, è rimasto oltre 4 mesi a secco, ha saputo aspettare e ora si gode il suo momento. Nonché la gioia del doppio derby con la Lazio in semifinale: "Dobbiamo affrontare quelle partite come le altre", dice. Ma dentro di sé sa che non lo saranno mai, neppure per lui, che in Coppa Italia magari giocherà titolare.



"Quando lui gioca è veramente il Muhammad Ali del calcio - dice Spalletti -, tenta sempre il colpo del k.o., la giocata importante che gli altri a volte non vedono. E se gioca lui, la palla è bene dargliela. Non lo facciamo giocare per correre... Più palle gli passano dai piedi più riceviamo gli interessi".