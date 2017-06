Roma, Totti cuore d'oro: due biglietti per il piccolo fan non vedente

Campione dentro e fuori dal campo. Francesco #Totti . Sempre disponibile . #Unico #RomaGenoa Un post condiviso da AS Roma Daily (@asromadaily) in data: 18 Mag 2017 alle ore 12:21 PDT

"Campione dentro e fuori dal campo" scrive su Instagram asromadaily. Francesco Totti ha incontrato un piccolo fan non vedente e, con qualche battuta, ha stemperato la tensione di queste ultime (forse) settimane da calciatore: "Due giorni prima dillo te... guardate che Francesco il 28 non viene" dice Totti riferendosi alla sfida di campionato all'Olimpico contro il Genoa. Poi la promessa: "Se mi dici che li vuoi per forza, ti rimedio due biglietti". Alla fine grandi risate quando il piccolo tifoso svela: "Voglio conoscere Ilary"