Roma, Totti ai saluti: "E' il giorno che avrei voluto non arrivasse mai"

Dare l'addio al calcio dopo 25 anni non è affatto semplice. Lo sa bene Francesco Totti. Il capitano della Roma dopo la conferenza stampa di Monchi avrebbe confidato a un amico: "E' il giorno che avrei voluto non arrivasse mai". Il futuro è dietro a una scrivania, o meglio, vicino alla squadra e a fianco dello stesso Monchi.



Il nuovo direttore sportivo giallorosso, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, avrebbe avuto un confronto con il numero 10 preannunciandogli le parole che avrebbe in seguito pronunciato davanti ai giornalisti. Così l'ex ds del Siviglia ha voluto preparare Totti e in qualche modo iniziare a creare un rapporto di reciproca fiducia in vista di quanto accadrà nella prossima stagione quando i due lavoreranno insieme. Del resto il dirigente della Lupa è stato chiaro: "Se riuscirò a imparare solo l'1% di quello che lui sa della Roma mi riterrò fortunato".