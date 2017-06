Roma, Totti a Chi: "Smetto? Non è detto..."

“Intanto mi godo un po’ di relax con Ilary, poi vedremo: non è detto che io abbia finito di giocare definitivamente“. Dopo aver commosso il mondo intero col suo ultimo saluto all'Olimpico, Francesco Totti spiazza tutti e rilancia: in un’intervista al settimanale ‘Chi‘, l’ex capitano della Roma apre alla possibilità di continuare a giocare.

Che quello celebrato a Roma, dunque, fosse solo un addio alla società e non al calcio giocato? Pallotta ha consigliato a Totti di ricoprire il ruolo di ambasciatore, la Roma è pronta ad offrirgli un contratto pluriennale da dirigente, ma ora gli scenari cambiano. Respinta una prima proposta dal campionato cinese, molti avevano scritto che Totti avrebbe potuto raggiungere a Miami l’amico Alessandro Nesta, ma ora anche questa ipotesi sembra tramontata. In Asia insistono e sarebbero disposti a fare follie pur di far vestire al Pupone la maglia di una delle loro squadre anche soltanto per una stagione, ma qualche proposta arriva anche dall'Italia: dopo l'apertura di Ferrero per portarlo alla Sampdoria, ieri Zeman ha dichiarato che se volesse andare a Pescara un provino glielo farebbe...

Cosa farà Totti? Lo scopriremo dopo "un po' di relax con Ilary".