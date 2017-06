Roma, Totti: "28 maggio ultima partita? Non so"

"Non lo so". Tre parole, nessuna appartente certezza e la volontà - forse - anche di giocare con il tormentone sino a fine stagione. Cosi Francesco Totti, a margine della premiazione dei campioni del mondo di calcio a 5 della Federazione Italiana Disabilità intelletivo-relazionale, ha risposto alla domanda sul suo possibile addio al calcio professionistico il prossimo 28 maggio in occasione di Roma-Genoa all'Olimpico.



"Poche volte - ha poi detto Totti scherzando con uno dei campioni premiati anche dal ministro dello Sport, Luca Lotti, e da Antonio Cabrini - ma succede di battere la Juventus" riferendosi al big match di domenica. Infine, parlando con i campioni premiati: "Questo (un pallone ricevuto in dono, ndr) lo metto nel mio salone tra i ricordi più importanti".