Roma-Torino 3-0, Di Francesco prova la fuga Champions

Il primo gol di Schick in campionato non arriva, ma Patrik può fare con calma finché ci pensano gli altri: la Roma batte 3-0 il Torino e prova la minifuga su Lazio e Inter in chiave Champions consolidando il terzo posto dopo l'exploit di Napoli. Decidono Manolas, De Rossi e Pellegrini, e forse un po' anche Alisson, che nel primo tempo salva su Iago e Acquah tenendo a galla i giallorossi che per 45 minuti non avevano interpretato alla grande la partita.



Con Schick al posto di Dzeko e Perotti in panchina, la Roma appare spenta in attacco, dove il solo Under non fa mancare almeno la grinta: El Shaarawy non è più quello frizzante di inizio stagione, gli strappi di Nainggolan non arrivano e Strootman non si inserisce mai. Poi, ovviamente, ci sono i meriti del Toro che almeno fino all'intervallo fa esattamente quanto deve: chiude gli spazi senza arretrare troppo e riparte rapidamente, portando a volte anche molti uomini nella metà campo avversaria.



Arrivano così le grandi parate di Alisson su Iago (34') e Acquah (43') dopo un banale errore di De Rossi. Proprio la disattenzione del capitano sembra lo specchio di una Roma molle, che però nella ripresa cambia completamente atteggiamento e al 56', non a caso, sblocca il risultato: cross dalla destra di Florenzi, colpo di testa vincente di Manolas. Il Toro non reagisce, Belotti è ancora lontano dal bel Gallo dell'anno scorso e Iago avverte la stanchezza, così la Roma dilaga: il raddoppio è di De Rossi che, tenuto in gioco da un avversario, calcia al volo battendo ancora Sirigu e segnando il primo gol stagionale, poi nel finale chiude i conti Pellegrini in contropiede, anche lui su assist di Nainggolan.