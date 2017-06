Roma, Szczesny: "Dopo la gara con il Palermo avrei dovuto giocare al Lotto"

Viva la sincerità. In un'intervista al sito polsatsport.pl Wojciech Szczesny è tornato sul gol annullato al Palermo all'inizio del match vinto dalla Roma 3-0. "Ho fatto un tragico errore, ma l’arbitro ha fischiato, sbagliando, il fuorigioco e mi ha graziato. Per la fortuna, ho pensato che avrei dovuto iniziare a giocare al Lotto".



Il portiere giallorosso, scivolone di Palermo a parte, sta disputando un ottimo campionato: "Credo che questo sia il mio miglior anno in termini di forma fisica. Abbiamo avuto qualche problema ultimamente, ma ho sempre sentito che sarebbe stata una buona stagione".



Nonostante il rendimento, Szczesny si vede costretto a lottare per una maglia da titolare in Nazionale con Fabianski, mentre alla Roma deve coesistere con Alisson: "La competizione in nazionale è completamente diversa rispetto al club. Qui veniamo per una settimana e abbiamo solo due o tre allenamenti per dimostrare di essere più forti. La concorrenza nel club differisce perché ogni giorno si combatte per un posto nella formazione di partenza. Hai la possibilità di dimostrare nel lungo periodo le tue capacità".