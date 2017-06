Roma, svelata la nuova maglia speciale per il derby

Per la prima volta nella sua storia la Roma indosserà una nuova divisa speciale in occasione dei derby di questa stagione. "Il nuovo kit, rosso scuro con dettagli in oro metallizzato, evoca i colori delle tuniche, dei dettagli delle armature e degli elmi in bronzo indossati dalle Legioni Romane che combattevano per difendere la città" si legge sul sito della società.

La nuova maglia è caratterizzata da un girocollo arricchito da una striscia tono su tono e la scritta “SPQR” in oro sul retro. Lo stemma della Roma, anch’esso in oro è posto sul petto all’altezza del cuore. Sui lati della divisa una striscia rosso scuro corre per tutta la lunghezza della maglia, andando a combaciare con quella presente sui pantaloncini. Durante la corsa del giocare, la striscia laterale si espande per garantire all’atleta maggior ventilazione e rilevando decisi spazi di color oro. I nuovi calzettoni sono rossi con la scritta “SPQR” in oro sul davanti.