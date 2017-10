Roma, super difesa: Alisson imbattuto da 3 partite

La Roma ha chiuso la porta. I giallorossi non subiscono gol in campionato dal 14 ottobre (0-1 con il Napoli): poi sono arrivate tre vittorie di misura contro Torino, Crotone e Bologna con Alisson imbattuto.



La difesa dei capitolini è la migliore del campionato (solo 5 reti al passivo, 3 sono state segnate dall'Inter all'Olimpico al secondo turno): in sette gare i capitolini hanno mantenuto la porta inviolata. Soltanto il Manchester United di Mourinho ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei (otto).



Si tratta di numeri dall'enorme valore: non è un mistero che in Italia per poter lottare per lo scudetto è indispensabile avere un reparto arretrato di ferro. In questo senso Di Francesco, privo dell'infortunato Manolas, può guardare con grande ottimismo al prosieguo della stagione, anche in Champions (all'Olimpico c'è il Chelsea di Conte martedì prossimo).



Altri dati fanno sorridere la Roma: era dal 2013/14 (30 punti) che non partiva così bene dopo le prime 10 giornate, e contro il Bologna ha cambiato ben 8 giocatori nella formazione titolare rispetto al match di mercoledì scorso (record per la Serie A in corso). La rosa sembra finalmente ampia e competitiva, in grado di reggere il doppio impegno campionato-Coppa e dire la sua su entrambi i fronti.