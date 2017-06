Roma, Strootman: "Voglio Scudetto ed Europa League"

Kevin Strootman sogna di concludere la stagione della Roma con almeno un trofeo in bacheca: "Non c'è bisogno di scegliere tra Scudetto ed Europa League perché puntiamo a vincere entrambe le competizioni. E anche la Coppa Italia". L'olandese sa bene che non sarà facile: "In Europa, in particolare, dovremo fare i conti anche con le squadre terze classificate dei gironi di Champions. Ci troveremo di fronte avversarie molto complicate, ma l'obiettivo resta quello di andare avanti il più possibile. Ragionando sempre partita dopo partita".



Il centrocampista giallorosso si sofferma anche sul campionato di Serie A: "Se la Juventus ha qualcosa in più rispetto a noi? Non mi interessa parlare di loro. È una squadra fortissima, ha vinto cinque scudetti di fila, ma noi siamo la Roma e a me interessa solo parlare della Roma - ha dichiarato l'ex PSV nel corso di un'intervista concessa al sito della UEFA - Le squadre forti sono tante - Napoli, Inter, Milan, Lazio - ma per me conta solo la Roma"